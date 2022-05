"Se consideriamo da dove è partito, con quali elementi e con quali avversari, dobbiamo per forza sostenere che per il Milan questo sarebbe lo scudetto più bello". Lo afferma Cafu, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Ma vi rendete conto del miracolo che stanno facendo? Si sono messi dietro l’Inter campione in carica, il Napoli, la Juventus, la Roma... Questo successo, sperando che arrivi, sarebbe proprio un capolavoro, non trovo altre parole".