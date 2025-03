L'ex difensore di Juventus e Bologna Antonio Cabrini è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal', mandando un messaggio all'Inter capolista in relazione alle intenzioni del Napoli: "Questo mi sembra un Napoli targato Antonio Conte, se è arrivato fino a questo punto è merito di un allenatore che non molla mai, come fanno i fratelli Inzaghi che sono sempre sul pezzo. Anche se il Napoli dovesse essere tagliato fuori dalla lotta scudetto, Conte non mollerà mai. La mentalità è questa e fa la differenza", afferma il campione del mondo di Spagna '82.