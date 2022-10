SportWeek ospita nel numero di questa settimana la squadra dei sogni di Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio oggi apprezzato commentatore tecnico di DAZN. Nel suo undici ideale c'è spazio anche per un ex interista come il brasiliano Douglas Maicon: "Me lo trovavo di fronte quando affrontavo l'Inter. Non ho mai capito come riuscisse a crossare in qualsiasi modo mi piazzassi di fronte a lui: riusciva sempre a far passare la palla oltre la mia figura".