GdS - Gestione post-coppa: specialità Spalletti. I numeri non mentono

Qui Samp - Giampaolo in ansia: da valutare Kownacki, Ramirez e Caprari

CdS - Dubbio Perisic: pronto Keita. Ballottaggi in ogni zona del campo: la probabile

Corsera - Segnali di vita in Champions. Ma vincere a Genova è un'impresa, non la normalità

Ferri: "Inter, eccellenze in difesa. Ma non negli altri due reparti"

Beccalossi: "La rimonta in Champions può essere la scintilla, ma Spalletti ha una difficoltà"

Mandorlini, di padre in figlio. Andrea: "Grandi aspettative". Matteo: "Nelle prime tre ci arriviamo"

Juantorena: "Grazie Inter per la bella sorpresa"

Pandev: "A uno come Mou dai tutto. Il gol più bello? Troppo facile..."

Whoscored - Defrel vs Icardi, il francese vince la sfida dei ratings

Samp, Ejjaki al 45': "Inter campione in carica, nella ripresa servirà più personalità da parte nostra"

Espirito Santo: " Mou fonte d'ispirazione per tutti noi del Porto, ma poi il tempo passa"

Ronaldo: "Presidente anche per business. Magari mi allenerò con la squadra ogni tanto"

InterNazionali, Colidio convocato per l'Argentina Under 20

Il Marassi è un fortino. Samp dietro solo a Juve e Napoli per rendimento casalingo

Eder non basta. ll Guangzhou di Cannavaro rimonta lo Jiangsu: 3-2

Mourinho: "Al Porto uno dei momenti più belli in carriera. Paragonabile solo a quanto vissuto all'Inter"

Tottenham, Pochettino: "Noi in crisi? Ci sta di perdere con Inter e Liverpool"

Roma, Di Francesco non si fida del Bologna: "Ha tenuto testa all'Inter"

Sassuolo, Odgaard relegato in Primavera ma a segno contro i pari età del Verona

Bologna, Inzaghi: "Con la Roma come contro l'Inter, ma senza errori"

Gravillon in gol col Pescara: "La dedica è per Casiraghi"

From UK - Chelsea, Sarri medita l'assalto a gennaio per Chiesa

Beppe Baresi in Cina per un evento legato all'Inter. E sui social scrive: "Che coppia!"

Gardini: "Vittorie come quella di martedì portano autostima"

Skriniar al 45esimo: "Peccato per il gol, ora dobbiamo fare di più"

Il Var non ferma l'Inter: Brozovic al 94' sbanca Marassi, 1-0 alla Samp

Spalletti a Sky : "Sono a favore dal VAR, non commento gli episodi"

Terminata la partita tra Sampdoria e Inter, il match-winner Marcelo Brozovic arriva ai microfoni di Dazn per un commento a caldo dell'esito finale del match deciso da una sua saetta al 94esimo: "E' stata una partita difficile, ma abbiamo vinto all'ultimo e siamo contenti. Dobbiamo continuare così e fare risultati. Abbiamo sbagliato tanti passaggi nel primo tempo, poi siamo migliorati. Settimana della svolta? Sicuramente. Sono tutte partite importanti, dobbiamo solo vincere perché questa è l'Inter ".

