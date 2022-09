Match winner di Inter-Torino, Marcelo Brozovic parla così a Inter TV dopo l’1-0 finale a San Siro: "Questa vittoria è veramente importante, sappiamo come giocano le avversarie contro l’Inter. Siamo riusciti a vincere ed è la cosa più importante. Il cuore c’è sempre, il gol non è importante, la cosa più importante è che la squadra vinca. Dobbiamo andare avanti vincendo più partite possibile. Tra tre giorni giochiamo subito in Champions, sarà un’altra grande partita. Oggi ci godiamo questa gara e poi da domani inizieremo a preparare la gara contro il Viktoria Plzen”.