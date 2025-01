Davide Frattesi non deve farsi ingolosire dalla prospettiva di andare a fare il titolare alla Roma, ma deve continuare a lottare per scalare le gerarchie del centrocampo dell'Inter. A dirlo è Christian Brocchi, che ha parlato così della situazione dell'ex Sassuolo, finito nelle ultime settimane al centro di alcuni rumors di mercato: "Se gli dovessi dare un consiglio, gli direi di finire la stagione all'Inter - le parole di Brocchi a Radio TV Serie A -. Per me sarebbe sempre titolare in giallorosso, sono un suo grandissimo estimatore. E' decisivo, segna, il suo difetto è che non è un palleggiatore come Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. Per diventare completo dovrebbe migliorare quell'aspetto".