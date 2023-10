Intervenuto intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina, l'ex centrocampista viola Mauro Bressan ha definito la squadra di Italiano, inferiore soltanto ai nerazzurri: "Fiorentina lotterà per la Champions? Bisogna essere oggettivi ed io in un’intervista ho detto che, a parte l’Inter, la Fiorentina non è inferiore a nessuno. Ci sono stati dei sorrisi a riguardo. Italiano è maturato nel gestire le partite. Se tutti stanno attenti ed in forma anche difesa fanno fatica a fare gol alla Fiorentina".