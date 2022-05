A margine del netto 3-0 incassato a Old Trafford dal suo Brentford per mano del Manchester United, Thomas Frank, manager delle Bees, ha dichiarato che il futuro di Christian Eriksen è ancora tutto da definire, non chiudendo completamente le porte a una sua eventuale permanenza nel club: "Gli stiamo presentando i nostri progetti, ne discuteremo. È molto semplice, prenderemo una decisione a fine stagione".