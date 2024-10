"Quando giochi per un club come la Juventus, gli obiettivi devono sempre essere i più alti. Abbiamo già vinto la Coppa Italia, ma voglio vincere altri trofei". Così Gleison Bremer, intervistato dalla BILD, manda un messaggio neanche così indiretto alle avversarie europee e soprattutto quelle italiane. "Siamo solo all'inizio del nostro percorso. Ci sono stati molti cambiamenti, ci serve tempo per assimilare tutte le nuove idee". Poi sul pallone d'oro non ha dubbi: né Rodri, né Lautaro, il Ballon d'or dovrà tornare in Brasile: "Vinicius la scorsa stagione ha dimostrato le sue capacità eccezionali al Real Madrid e ha dimostrato di meritarlo".