Per discutere del momento non particolarmente felice che stanno vivendo i parametri zero, la Gazzetta dello Sport ha interpellato Giovanni Branchini, decano degli agenti.

Branchini, che cosa sta succedendo con svincolati, disoccupati e “reietti”?

"Succede che il mercato sta vivendo una trasformazione profonda. Oggi non c’è più la certezza che un giocatore importante e libero strappi un contratto pari o migliore dell’ultimo. Sempre meno club possono spendere: i giocatori dovranno aspettare o adattarsi. E c’è ancora chi pensa agli agenti come farabutti preoccupati di portare a scadenza i giocatori per spremere i club".