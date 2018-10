Direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento, l'ex direttore dell'area tecnica dell'Inter, Marco Branca, ha svelato com'è nata la trattativa più importante degli ultimi anni nerazzurri, lo scambio tra Zlatan Ibrahimovic e Samuel Eto'o con il Barcellona: "Ci colse di sorpresa, perché dalla partenza di Maxwell sapevamo della voglia di Ibra di giocare nel Barcellona. E io da 2-3 anni parlavo con l'entourage di Eto'o. E' capitata quell'estate, quando mi chiamò il presidente Moratti per convocarmi in una delle sue case in quanto il Barcellona, col suo entourage, si fermava lì per parlare di Ibra".

