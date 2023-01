Un'amicizia che non viene scalfita dal fatto di ritrovarsi oggi da avversari. Nel prepartita di Cremonese-Monza, l'uomo mercato grigiorosso Ariedo Braida ha salutato Adriano Galliani e si è lasciato andare ad un simpatico siparietto ai microfoni di DAZN: "Adriano è sempre uno spettacolo, le emozioni sono quelle, non conta la serie. Quando si comporta come ha fatto nel finale contro l'Inter lui è il massimo della vita".