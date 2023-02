C'è anche il Derby di Milano tra i temi affrontati da Ariedo Braida durante l'ultimo intervento sulle frequenze di Radio24, durante la trasmissione 'Tutti Convocati'. "Milan in crisi? La ricetta della verità non ce l'ha nessuno. Stavano facendo bene, all'improvviso si è spenta la luce, chi è dentro conosce le problematiche - dice il consigliere strategico della Cremonese -. Chi toglierei all'Inter domenica? Quelli che fanno gol. Mi ha sorpreso negativamente il Milan nelle ultime partite, dava segnali di poter lottare per vincere il campionato e ora il distacco dal Napoli è tanto e deve guardarsi le spalle per la Champions.