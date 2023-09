L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha confrontato le due squadre milanesi attualmente al primo posto e a punteggio pieno in classifica: "L'Inter ha la consapevolezza della sua forza, la finale di Champions League ha dato una grossa mano in tal senso. Nessuno immaginava un Lautaro così e la difesa imperforabile di queste prime partite. Maignan è più forte di Sommer a livello tecnico, ma lo svizzero è stato il migliore all'ultimo Europeo, anche superiore a Donnarumma. Se c'è un reparto che oggi è considerato più claudicante nel Milan è la difesa e in particolare sui centrali".