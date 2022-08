Laure Boulleau, ex difensore della Nazionale francese, nonché un'opinionista fortemente apprezzata in Francia, ha commentato l'arrivo di Alexis Sanchez al Marsiglia scagliandosi contro la scelta del club francese d'acquistare l'attaccante cileno ex Inter: "Non sono molto convinta del suo arrivo. È un giocatore che ha avuto un periodo d'oro perché aveva grande energia, grinta e intensità. Ma le sue qualità fisiche impattano sul suo gioco, e da quattro anni penso che sia l'ombra di se stesso".