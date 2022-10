Il Borussia Dortmund non sarebbe convinto dell'idea di prolungare il contratto con Raphael Guerreiro e starebbe cercando un'alternativa all'esterno portoghese, anche perché Nico Schulz non è più nei piani del tecnico giallonero Edin Terzic nonostante un contratto in scadenza nel 2024, mentre Tom Rothe e Prince Aning, nonostante il loro talento, sono tutt'altro che maturi. E allora, il club dell'Echte Liebe avrebbe puntato i suoi radar su Ramy Bensebaini, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach è in scadenza. Secondo Ruhr Nachrichten, il BVB vorrebbe dare l'accelerata nel mercato invernale, superando anche Inter e Juventus da tempo date sulle tracce dell'algerino. Il Gladbach potrebbe chiedere dodici milioni di euro.