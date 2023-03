Nell'ultima puntata di Croquetas, su Dazn, Borja Valero ha raccontato un aneddoto riguardante la sua esperienza all'Inter. Allo spagnolo è stato chiesto qual è stato il discorso più emozionante mai sentito da un suo allenatore. "Non è un discorso, però quando stavamo lottando per entrare in zona Champions con Spalletti, prima della gara a Roma con la Lazio, hanno raccolto un messaggio di tutti i nostri familiari e ce lo hanno mostrato in un piccolo video prima di giocare.