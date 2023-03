Con la Lazio momentaneamente seconda, la lotta per la Champions League diventa ora incandescente. E dagli studi di DAZN, Borja Valero manda un messaggio in particolare alle due milanesi: "Sulla carta Inter e Milan dovrebbero giocarsi il campionato a questo punto della stagione, ma il Napoli sta facendo un percorso incredibile. A questo punto c'è la Lazio davanti alle milanesi che devono mettersi al lavoro e rimettersi lì, perché non sarà facile conquistare la Champions League quest'anno. C'è poco spazio per cinque squadre"