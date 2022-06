Il Corriere della Sera pubblica oggi un'intervista con Boris Gnonto , papà di Wilfried . "Pensiamo di avergli dato l’educazione giusta, per cui non credo che nostro figlio adesso si monterà la testa — dice —. Sabato sera era emozionatissimo, già la convocazione ci sembrava tanto. La sua visione del calcio è concentrata sui Mondiali del 2026, per questo la priorità è trovare una squadra che lo faccia giocare".

Nell'intervista non manca un aneddoto riguardo ai sacrifici passati e al periodo in nerazzurro. "Lo accompagno ancora agli allenamenti, come quando era piccolo — aggiunge il padre —. Se facevo il turno di notte in fabbrica lo portavo io, altrimenti mia moglie. Poi l’Inter ci è venuta incontro, con un pullmino. Devo dire che i sacrifici sono stati una marea, ma siamo orgogliosi del percorso e dei risultati che nostro figlio sta raggiungendo piano piano".