L'avvio di stagione molto complicato di André Onana sta creando non pochi problemi al Manchester United. Dalle straordinarie prestazioni con l'Inter, il camerunese è passato alla crisi con i Red Devils. Stefano Borghi, a Cronache di spogliatoio, offre un interessante spunto di riflessione.

"L'anno scorso Onana ha fatto una grandissima stagione, è stato determinante in tanti momenti con tante super parate. Dovremo valutarlo tra un po' di anni ma secondo me la scorsa rimarrà non dico un unicum, ma la migliore annata della carriera. Perché è un portiere che ha delle qualità lampanti ma anche dei personalismi che se sei in fiducia e va bene tutto ti portano a moltiplicare l'immagine del tuo rendimento. Se invece sei in un periodo di sfortuna, certi personalismi diventano un aggravante".