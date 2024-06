Nel salotto di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi dice la sua sulla voce di mercato che sta monopolizzando l'interesse nelle ultime ore, il possibile affondo del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu: "Chi prenderei come sostituto? Domanda difficile, averlo impostato nella posizione di regista è stato uno dei motivi che ha portato l'Inter a brutalizzare il campionato. Difficlissimo sostituirlo, un giocatore con queste caratteristiche e con questa capacità di adattamento al gioco della squadra non lo compri. Andresti a prendere un posizionale o un regista puro? Molto difficile da dire, sarebbe una partenza complicatissima da assorbire".

Si suggerisce il nome di Martin Zubimendi, play della Real Sociedad: "Mi piace tantissimo, avrebbe le caratteristiche per fare quel ruolo e poi è un leader anche se giovane. C'è il problema dell'adattamento, i registi spagnoli sono i migliori al mondo ma nel calcio italiano trovano sempre qualche difficoltà in più".