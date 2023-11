Ivano Bordon promuove l'acquisto di Yann Sommer, un portiere che l'Inter sta sfruttando al meglio le sue caratteristiche tecniche, che hanno poco a che vedere con quelle del suo precedessore: "Mi piace, si sta ancora adattando, non lo ha ancora fatto del tutto secondo me - ha detto l'ex numero uno nerazzurro a Sportitalia -. I compagni non giocano troppo la palla verso di lui per fargli usare i piedi, secondo me giustamente: non è Onana da quel punto di vista, bisogna saper dosare le situazioni. In porta è valido.

Ripenso ad alcune situazioni di mercato, ai mancati arrivi di Turati e di Trubin. Dopo queste situazioni penso che la società abbia fatto una scelta basata sull'esperienza, prendendo un giocatore che desse una certa sicurezza. Sommer la sta dando".