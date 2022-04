L'Inter si prepara a sfidare il Bologna e Ivano Bordon non perde tempo per offrire un dolce parallelismo temporale. Intervistato da Itasportpress, l'ex portiere torna indietro fino alla stagione 1970/71, quando i nerazzurri vinsero lo scudetto e la lotta con il Milan dopo un celebre momento chiave: "Sicuramente il 28 marzo del 1971 arrivò la svolta - ricorda Bordon -. Il Milan, che aveva sette punti avanti, rallentò e subì il sorpasso in quella domenica di fine marzo. Noi vincemmo a Catania per 1-0 e il Milan perse contro il Varese per 2-1. Il titolare era Lido Vieri ma giocai contro il Milan nel derby di andata e a Torino contro la Juve. Nove partite complessivamente fra le quali quella del sorpasso a Catania come racconto nel mio libro 'In presa alta'. La partita di Bologna sarà quella del sorpasso come fu per noi quella del Cibali".