"Sarà decisiva per entrambe ma penso che come sempre sarà molto lottata. Spero sarà una bella gara ma per l'importanza che riveste può esser più tattica. Entrambe possono far risultato, non c'è una favorita". Intervistato da TMW , Ivano Bordon sintetizza con queste parole la sfida di domenica sera tra Juventus ed Inter.

Questa sosta potrebbe essere stata utile all'Inter per ricaricarsi?

"Penso sia stata utile per tutti, c'è stato il vantaggio di recuperare qualche infortunato e qualche giocatore che era positivo al covid".

Come si è spiegato la crisi dell'Inter?

"Può essere stata una stanchezza di testa, poi sicuramente anche fisica. Non è al massimo come prima. Il movimento della squadra non è così fluido però si parla dell'Inter perché è stata riagganciata ma in fondo tutte le squadre hanno avuto e hanno un periodo in cui le cose non girano come prima. Di sicuro ora non si può più sbagliare".