Paolo Bonolis, conduttore televisivo nonché grande tifoso interista, si è espresso sul derby d'Italia: "Per entrambe è un’occasione per recuperare terreno sulle squadre che oggi si trovano nelle posizioni alte della classifica. Chi vince fa un bel passo in avanti. Magari non a livello di punti, ma sicuramente per quanto riguarda l’autostima", dice ai taccuini di Notizie.com.