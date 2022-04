Paolo Bonolis, conduttore televisivo, intervistato nel corso della trasmissione di New Sound Level 90 FM 'Il Diabolico e il Divino' ha offerto la sua disamina dell'eliminazione dalla corsa di Mondiali patita dalla Nazionale di Roberto Mancini: "Qualcosa si può sicuramente fare, il problema è se lo si voglia fare. Mancini ha dovuto rinunciare a Chiesa e Spinazzola e questo ha compromesso la qualità del gioco offensivo. Gioca col 4-3-3 ma non abbiamo il centravanti di portata, Immobile è un giocatore di movimento e abbiamo poche altre scelte perché Scamacca ha prestanza ma è ancora tutto da vedere. In Italia c’è troppo poco, tra le prime 8 del campionato solo la Lazio ha un attaccante italiano e dunque è complicato anche per il CT. Il problema lo abbiamo davanti, in attacco, perché c’è poco rinnovamento. Raspadori e Scamacca non bastano. Se non cominciamo a responsabilizzare questi giovani e ad accettare i loro errori questi ragazzi non cresceranno mai. Ho visto giocatori già con la testa altrove, la squadra si è impegnata e siamo stati abbastanza sfortunati ma la realtà è che eravamo costretti ad attaccare per via centrale e Immobile era troppo solo".