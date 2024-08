Intervistato da TMW Radio, l'ex Juventus Massimo Bonini parla così delle vicende di mercato relative al club bianconero, da Teun Koopmeiners a Federico Chiesa: "Oggi un contratto non conta più nulla. Vedo tanti che vanno a chiedere l'aumento dopo una buona stagione. Gli accordi sono accordi, è un mondo che è così purtroppo. Girano delle cifre incredibili, tante volte strane. Sicuramente è uno che sa fare tutto, è completo, è un top player. E' bravo in fase offensiva e difensiva, è un grande giocatore. I centrocampisti devono essere aiutati da difensori e attaccanti, se ti muovi bene, giocano bene tutti. Alla Juve si parla sempre di centrocampo, si è cambiato ma in realtà è cambiato poco in termini di prestazioni. Motta deve cambiare come impostazione di gioco".

Come si comporterebbe con Chiesa ora?

"Penso che è un top player, ma sono state fatte delle scelte e non rientra nei piani di Motta. Magari serve quella cifra per acquistare altri calciatori. Credo vada data carta bianca a Motta per poter giocare come vuole lui con gli interpreti giusti per il suo gioco. Quando cambi tanto però poi ci vuole tempo anche per adattarsi. Io penso che la società deve cambiare pochi giocatori tutti gli anni, quando cambi troppo è difficile".