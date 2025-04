Zibì Boniek è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport parlando anche dell'Inter, della lotta Champions e di quella per lo scudetto. "L'Inter ha tutte le carte in regola, se stanno tutti bene, per arrivare in fondo in Champions. Titolari e riserve sono più o meno dello stesso livello, ma chi gioca dal 1' tra Lautaro, Mkhitaryan, Barella, può giocarsela con tutti alla pari. L'Inter è forte, in campo europeo su una sfida di andata e ritorno non parte svantaggiata con nessuno. A questi livelli devi anche avere un po' di fortuna, devono girarti bene le cose, devono essere tutti in forma. Tra vincere e perdere il confine è sottile".

"La nuova formula crea più attenzione, le ultime partite del girone sono diventate molto più interessanti - dice ancora Boniek riguardo alla Champions League -. Qualche grande squadra si è trovata ai playoff e a qualcuno è andata anche male. Lasciamo questo sistema per 5-6 anni e quando tutti si abitueranno saranno tutti contenti. Io vedo solo vantaggi in questo sistema".

Quanto alla corsa scudetto: "Napoli e Conte stanno tenendo questo campionato vivo. Antonio è straordinario, col pareggio dell'Inter vediamo cosa combinano stasera perché il Bologna è difficile. L'Inter può anche soffrire un po' gli impegni. Però Conte è una garanzia, dove va riesce a mettere un'attenzione ai giocatori.. Alcune squadre hanno l'organico più forte del Napoli, ma nessuna ha la stessa costanza. Se oggi il Napoli accorcia è ancora vivo".