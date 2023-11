Massimo Bonanni, ex calciatore, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per parlare dell'Inter e del confronto tra Conte e Inzaghi. "Ad oggi sceglierei ancora il primo perché in questo momento è uno che sposta tanto. Lui è molto esigente, ma per ricostruire è il numero uno. Gasperini? Lui invece all'Inter ha trovato grandissime difficoltà perché il suo modo di allenare e di rapportarsi con i grandi campioni non era condiviso".