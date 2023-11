Intervistato dal magazine Forbes, Joey Saputo, proprietario del Bologna, ha fornito la sua visione per quel che riguarda il calcio italiano: "Per quanto riguarda il tema della sostenibilità finanziaria credo che sia molto difficile realizzarla data l’elevata competitività del calcio italiano ed europeo in generale, a meno che non si impongano regole condivise che obblighino tutti a rispettare specifici parametri di spesa.

Ho sempre ritenuto opportuno che il calcio italiano adottasse, almeno in parte, la mentalità manageriale delle leghe sportive del Nord America. Penso che se cresce il potere e l’autonomia della Lega, cresceranno e ne trarranno beneficio anche i singoli club".