“Stefan Posch è stato sostituito per un risentimento ai flessori della coscia sinistra; Jhon Lucumi per un risentimento al quadricipite della coscia destra. Entrambi verranno valutati nei prossimi giorni“. Con questo stringato comunicato pubblicato sul sito ufficiale il Bologna ha fatto il punto sui due giocatori usciti anzitempo per infortunio nella partita di ieri sera contro il Napoili al Dall'Ara. Situazioni da monitorare anche in funzione della trasferta al Meazza contro l'Inter, in calendario il 7 ottobre alle 15.