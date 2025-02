Dopo la vittoria arrivata in volata contro il Torino, Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dedica una battuta ai microfoni di DAZN su Santiago Castro, l'attaccante argentino dei rossoblu protagonista dell'azione del definitivo 3-2 e da tempo giocatore nel mirino dell'Inter: "Pian piano acquisirà maggiore esperienza. Ha 20 anni, più gioca e più riuscirà a migliorare tanti aspetti. la base è già importante per come lavora per la squadra e ha già fatto 7/8 gol e 4/5 assist. Tra qualche anno, con più esperienza, riuscirà a crescere: ha tutto per diventare un top".