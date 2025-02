Sky Sport apre i microfoni a Giovanni Fabbian, centrocampista di scuola Inter nel pieno del suo secondo anno a Bologna. Il ragazzo padovano parla prima dell'anticipo di questa sera contro il Torino, soffermandosi in primo luogo sull'esperienza maturata in Champions League: "Credo che sia un Bologna cresciuto molto e che ha imparato a gestire le proprie forze. La Champions è stata un aiuto per noi, ci siamo confrontati con una realtà nuova, che ha fatto crescere molti ragazzi".

Fabbian sottolinea anche l'importanza che sta avendo nella sua crescita il tecnico felsineo Vincenzo Italiano: “Sicuramente il fatto che anche lui abbia fatto il centrocampista mi aiuta: mi dà tanti consigli. La sua determinazione fuori dal campo aiuta noi giocatori, è una cosa fondamentale”.