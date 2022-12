L'ex attaccante della Lazio Alen Boksic ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero il momento della Lazio: "Se la seguo ancora? Certo, anche se sono lontano comunque mi interesso sempre, mi sembra il minimo per un club al quale sono molto affezionato. Questa seconda stagione con Sarri sta andando bene, peccato per l'eliminazione dall'Europa League, ma il quarto posto è tanta roba visti avversari come Inter, Atalanta, Milan e la stessa Roma. Poi c'è un fuoriclasse come Milinkovic. Se gli ho consigliato qualcosa per il futuro? Assolutamente no. So che c'è una situazione in bilico per il contratto in scadenza nel 2024, ma sinceramente non me la sono sentita di influenzarlo.