Accostato, tra le altre, anche all'Inter nelle ultime settimane, Jaka Bijol non si è ancora fatto un'idea chiara su quale sarà il suo futuro sportivo: "Vedremo. Nel calcio le cose cambiano velocemente, non sai mai cosa ti aspetta - le parole dello sloveno a Rtvslo.si -. Per il resto non posso lamentarmi, all'Udinese mi trovo bene, anche se questa stagione è stata davvero molto difficile e non vorrei sperimentarla nuovamente. Il patron Giampaolo Pozzo è prima di tutto un grande tifoso, sapevamo quanto significasse tutto per lui questa salvezza, quindi eravamo anche molto felici per lui".