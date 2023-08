Sarà tinto di nerazzurro il suo futuro? In attesa di capire le mosse dell'Inter, Beto continua a fare il suo lavoro per l'Udinese. L'attaccante dell'Udinese gioca e segna con la maglia bianconera: sua una delle reti con le quali la squadra di Andrea Sottil ha superato per 2-1 l'Al Rayyan nell'amichevole disputata questa sera. Di Florian Thauvin la seconda rete friulana.