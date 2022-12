Beto, attaccante portoghese dell'Udinese accostato sul mercato all'Inter, ha parlato del suo futuro e delle sue ambizioni in un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Non ho mai pensato a un campionato che sia Serie A, Premier o altro. Qui sto bene - le sue parole -. Ma ho sempre desiderato di andare a giocare la Champions League. Così come ho vinto la scommessa con gli amici del Portogallo quando dissi che sarei diventato un calciatore, vorrei vincere pure questa".