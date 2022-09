Intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare del nuovo Napoli, Daniel Bertoni si dice particolarmente fiducioso anche in ottica scudetto. "Secondo me possono vincere lo scudetto - sostiene -. Inter in calo, Juve non irresistibile. Sono curioso di vedere lo scontro diretto col Milan fra 8 giorni. Ammiro molto Spalletti. Io ero convinto potesse vincerlo già l’anno scorso, secondo me l’allenatore ci ha creduto, ma la squadra ha avvertito la pressione della piazza. Conosco benissimo Napoli, sotto questo aspetto. Ma quella di questa stagione mi sembra ancora più forte e soprattutto pare che non soffra quella pressione. Speriamo sia così. Il Cholito potrebbe vincere uno scudetto a Napoli, dove è riuscito solo Maradona".