Il Bologna rappresenta un bersaglio gradito per diversi giocatori dell'Inter, che contro i rossoblu hanno sin qui incamerato il loro miglior bottino personale in materia di reti in campionato. Partendo da Romelu Lukaku, sempre a segno nei suoi quattro precedenti con i felsinei: considerando anche la sua carriera in Premier League, le uniche due squadre contro cui è andato in gol in più match di fila sono Aston Villa e West Ham con sette. Attualmente a quota 49 gol in Serie A, Lukaku è a un passo dal traguardo delle 50 reti nel massimo campionato italiano.