L'ex portiere dell'Inter Tommaso Berni parla ai microfoni di Tutto Mercato Web esprimendosi sulla squadra di Simone Inzaghi a poche ore dal derby: "La vedo molto bene, ma già da quando sono riuscito ad andarli a trovare a Milano. Ho visto soprattutto i miei ex compagni maturati, con una grande convinzione e una grande personalità. La squadra ha fatto uno step in avanti, hanno creato la mentalità da grande squadra. I risultati parlano a loro favore". Su Yann Sommer e Marcus Thuram, Berni aggiunge: "Sono due acquisti a cui va dato il tempo per capire e comprendere la mentalità, le tensioni e la pressione del calcio italiano. Ogni nazione ha un suo metodo di allenamento, di preparare le partite, di vivere i giorni prima... Sono due grandissimi giocatori, di grande potenziale e stanno facendo sempre meglio. Faranno molto bene, Thuram poi ha grandi prospettive di miglioramento, grandi margini di crescita e mi sembra abbia la testa molto simile a quella del papà. È perfetto per l'Inter".

Anche Berni si pronuncia su quanto accaduto questa estate con Romelu Lukaku: "Bisognerebbe sentire tutte le parti, mi auguro che abbia avuto il giusto motivo per fare quello che ha fatto. Non so cos'è successo, cos'è che ha incrinato i rapporti verso l'Inter, la squadra che lo ha accolto a braccia aperte. Dispiace, ma approvo il comportamento della società. Si va avanti a testa alta. Lautaro Martinez ha fatto capire che lo spogliatoio era contrario al rientro.

Quando crei un gruppo così forte, con il quale arrivi a fare cose importantissime e poi ti senti tradito... Capisco e comprendo la reazione dello spogliatoio. Dispiace, ma concordo con società e compagni. Sono curioso di sapere il perché sono arrivati a questo. L'Inter viene comunque prima di tutto. Sono contento che le cose, se non dovevano andare, non siano andate".