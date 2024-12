Intervistato da Sky Sport in occasione di Juventus-Fiorentina in qualità di doppio ex in questione, Federico Bernardeschi ha detto la sua sulla gara di questo pomeriggio, ma anche sulla stagione di Serie A in corso. "Non mi aspettavo di vedere la Fiorentina così in alto dopo il cambio in panchina e gli stravolgimenti sul mercato" ha detto intanto sulla posizione in classifica della Viola, poi sul campionato e la corsa scudetto aggiunge: "Negli ultimi anni è sempre stato imprevedibile e competitivo. Per me resta sempre l'Inter la squadra da battere perché ha costruito una rosa importante".