In un'intervista rilasciata a DAZN, l'ex Juventus Federico Bernardeschi spiega quali motivi lo hanno portato ad accettare la sfida del Toronto nella MLS statunitense: "Non avrei mai fatto una scelta del genere se prima non fossi venuto a vedere com'era. Avevo la possibilità di rimanere in due grandissimi club in Italia. Sono Federico Bernardeschi, mi trovo a Milano e prendo un aereo con scritto 'Toronto', mica 'Los Angeles' o 'New York': quindi ci vado con la mia famiglia così, se fosse uscito qualcosa, avrei usato la scusa della vacanza. Se tra 5 anni la MLS diventa il campionato principale al mondo, cosa mi dici: ho fatto un passo avanti o uno indietro?".