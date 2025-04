Il portiere albanese Etrit Berisha, ex Lazio, Empoli e Atalanta (oggi in forza all'Hacken, in Svezia, ndr) ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Nel corso dell'intervista c'è stata anche una considerazione sul connazionale Asllani, centrocampista dell'Inter: "È un giocatore tecnicamente molto forte - spiega Berisha -, quando giochiamo con l’Albania gli do sempre la palla perché mi sento sicuro, non si nasconde e la vuole sempre. Sta giocando in una delle squadre più forti in Europa quindi deve crescere ogni giorno. Ha tutte le carte in regola per diventare un grande giocatore”.