Beppe Bergomi non è d'accordo con chi sostiene che l'Inter sia l'assoluta favorita nella corsa scudetto: "La squadra di Inzaghi è consapevole della sua forza dopo il percorso europeo dell'anno scorso, si vede da come gioca e da come sta in campo - la premessa dello Zio durante 'Sky Calcio Club' -. Ma io non vedo tutto questo divario con le altre, per questo motivo la metto favorita con queste ultime. Nessuna squadra è perfetta in Serie A, l'Inter contro la Roma l'ha sbloccata nel finale, pur avendo creato tanto. Con squadra molto chiuse fa fatica, deve sempre arrivare in porta attraverso il gioco e ogni tanto prende qualche contropiede.

Il Milan è più intenso, da 1 vs 1, mentre la forza della Juve è nel reparto d'attacco. Ogni formazione ha la sua forza".