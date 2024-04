"Il Milan è una squadra che ha orgoglio, è allenata bene da un bravo allenatore" ha premesso Beppe Bergomi, presente nel salotto di Sky Sport, dove ha parlato della squadra rossonera, prossimo avversario dell'Inter in campionato. "I rossoneri hanno un organico, hanno gente che fa bene nell'uno contro uno e giocatori di inserimento. Questo però tante volte comporta delle situazioni che portano determinati giocatori a fare brutte figure, come è successo contro il Sassuolo. Continuo a pensare che siano due partite complicate e difficili, però lo sono anche per le altre".