L'attacco dell'Inter rimane un argomento sensibile in questo momento, con Lautaro Martinez già in gol tre volte e Marcus Thuram ancora a secco ma con segnali di crescita. Giuseppe Bergomi ne ha parlato dalle colonne de La Stampa: "Lautaro ha raggiunto una continuità invidiabile. Dopo Osimhen, è il più forte del campionato. Thuram deve familiarizzare col 3-5-2 perché è sempre stato abituato a fare l’esterno. È bravo come Dzeko a legare il gioco, però deve imparare a farsi largo in area vicino alla porta".