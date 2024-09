Nel pareggio dell'Inter a Monza emerge in negativo l'ennesima serata all'asciutto di Lautaro Martinez. Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Beppe Bergomi prova a dare una chiave di lettura del momento del Toro: “Secondo me il problema di Lautaro è fisico. L’anno scorso non faceva gol ma faceva assist ed era a disposizione della squadra. Per me non sta bene fisicamente".

Inter più concentrata dalla Champions? "Diciamo che l’anno scorso questa partita l’avrebbero giocata i titolari e il turnover lo avrebbe fatto in coppa, adesso alla prima giornata hai il Manchester City… L’altra volta poi ha giocato con l’Atalanta che era perfetta per l’Inter, con una squadra che gioca 5-4-1 se non scardini subito la difesa più passa il tempo più vai in ansia”.