Intervenuto a 1 Station Radio, Mario Beretta ha parlato della ripresa della Serie A e, in particolare, della prima sconfitta della capolista Napoli contro l'Inter. "Tutto è andato come ci si aspettava, anche se forse il Napoli non credeva di perdere con l'Inter - ha detto l'ex tecnico del Siena -. Probabilmente c'è stata qualche sorpresa, come la sconfitta della Lazio a Lecce, ma questo è il campionato italiano. Tutte le squadre sono attrezzate dal punto di vista tattico e tecnico.