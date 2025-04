Thomas Berenbruch ha raggiunto ieri un grande traguardo firmando il suo rinnovo con l'Inter fino al 2029 contemporaneamente ad altri quattro compagni dell'Under 20 di Andrea Zanchetta. Momento importante per il centrocampista nerazzurro, che ha avuto anche l'onore di debuttare in prima squadra in Champions League contro il Feyenoord e in Coppa Italia nel derby di andata col Milan.

Festeggia anche il suo procuratore Riccardo Bia, che su Instagram posta la foto del momento della fatidica firma del ragazzo di Verderio sul nuovo contratto.