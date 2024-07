Centocinquanta milioni di euro in cinque anni. Questa la somma che incasserà l'Inter dall'accordo siglato con Betsson, secondo quanto risulta a Marco Bellinazzo. "Una cifra molto alta per il calcio italiano per un main sponsor che non sia parte correlata. Ancora lontana però dai top club europei. Anche questo genere di gap va colmato", ha scritto sul proprio profilo X il giornalista de Il Sole 24 Ore.

